Marolt: Neues Dokutainment-Format auf ORF 1

Larissa Marolt präsentiert ab November ein neues Dokutainment-Format auf ORF 1. Derzeit laufen die Dreharbeiten, ab 25. November wird die Sendung „A Team für Österreich“ an fünf Mittwochabenden um 21 Uhr ausgestrahlt, teilte der ORF in einer Aussendung am Dienstag mit.