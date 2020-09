Sue Ellen Ewing aus „Dallas“: Linda Gray wird 80

„Ich habe keine Ahnung, warum die Serie so ikonisch geworden ist, und warum die Menschen immer noch darüber sprechen“, sagte Gray einmal dem „Dallas Observer“. Vielleicht weil es damals in den 80er-Jahren noch nicht so viel Auswahl gegeben habe, „Dallas“ die Menschen gemeinsam vor dem Fernseher verband und dann am nächsten Tag zum Gesprächsthema wurde? „Es hat die Menschen aus ihren normalen Alltagsleben herausgeholt und ihnen diese sehr reichen, dysfunktionalen Menschen gezeigt und sie haben dann gesagt: ‘Oh, unser eigenes Leben ist ja doch gar nicht so schlecht.‘“