Leipzig nach Hausräumung von Protestwelle erfasst

Die Räumung eines besetzten Hauses in Leipzig am Mittwoch hat eine Protestwelle in der ostdeutschen Stadt ausgelöst. Am Samstag kam es zum dritten Mal in Folge zu gewaltsamen Ausschreitungen. Demonstranten warfen Steine und Pyrotechnik auf Polizisten. Auch Neubauten gerieten ins Visier der Randalierer, die sich für bezahlbaren Wohnraum in Deutschland einsetzen. Nach der Auflösung einer ersten Demonstration kam es in der Nacht zum Sonntag zu weiteren Spontandemonstrationen. Es gab zahlreiche Festnahmen. Nun prüft die Polizei Konsequenzen für weitere Demos und Versammlungen in der Stadt.