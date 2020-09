Schwamm-Prinzip macht neuen Marktplatz klimafit

Am Freitag war es so weit, zusammen mit Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne) und Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) präsentierte Bezirkschefin Silvia Nossek das 2700 Quadratmeter große Areal in Wien-Währing: „Durch das Zusammenwirken aller Beteiligen über Bezirks- und Parteigrenzen hinweg sowie durch die Zusage der EU-Förderung ist es gelungen, für die Menschen hier im Grätzl einen wirklich wertvollen Freiraum zu gestalten.“