US-Polizei erschießt Antifa-Aktivist in Portland

Polizeibeamte in Portland im US-Bundesstaat Oregon haben am Freitag jenen Mann erschossen, der für den gewaltsamen Tod eines Trump-Anhängers am Rande von Demonstrationen verantwortlich sein soll. Beim Versuch der Festnahme des 48-Jährigen soll der Tatverdächtige eine Waffe gezogen haben, weshalb die Einsatzkräfte das Feuer eröffnet haben. In einem Interview nur wenige Stunden vor seinem Tod erklärte er, es habe sich bei der Tat um Notwehr gehandelt.