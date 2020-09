„Herzschlag“ und „Atmen“ unter Trümmern geortet

Laut einem Bericht des libanesischen TV-Senders Al-Jadid wurden mithilfe eines Wärmebildgeräts sogar zwei Körper ausgemacht - ein kleinerer und ein größerer, die nebeneinander lagen. Sofort hatten sich die Einsatzkräfte an die Arbeit gemacht und Trümmerteile zu entfernen begonnen. Scheinwerfer erhellten am Abend den Ort, an dem das dreistöckige Gebäude im Stadtteil Jemmeiseh eingestürzt war. Die Rettungshelfer versuchten, von oben an die Opfer zu kommen. Ein Mitarbeiter des libanesischen Zivilschutzes sagte, sie versuchten, ein Loch in die Trümmer zu machen.