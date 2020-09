Vorbereitungen für Ansturm der Biker

Das Hauptaugenmerk der Exekutive liegt auf der Verkehrssicherheit. „Nur weil es keine offizielle Veranstaltung gibt, ist das noch kein Freifahrtschein für Raser!“ Betriebe und Lokale rund um den See freuen sich unterdessen auf die Biker. „Man kann schwer sagen, was kommen wird, da die derzeitige Situation für uns alle schwierig ist. Jedenfalls sind wir für einen möglichen Besucher-Ansturm auch in Corona-Zeiten gerüstet“, sagt Hans Pressinger, Chef des Arneitz-Geländes am Faaker See.