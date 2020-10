Erleben Sie Yoshi in einer komplett neuen Welt! Der kleine Drache tritt hier in der handgestrickten Version auf. Yoshi verfügt über seine altbekannten Fähigkeiten und ist in einem riesigen Bastelmeer unterwegs. Doch auf einmal wird das Inselparadies und Yoshis Bande von einem Schurken heimgesucht! Der hinterhältige Häkelfiesling Kamek erscheint - hier ist Teamarbeit gefragt! Nur so schaffen Sie es, den hinterhältigen Fiesling zu bekämpfen.