Papst traf erstmals wieder Gläubige bei Audienz

Alle päpstlichen Auslandsreisen bis Ende 2021 abgesagt

Die letzte richtige Generalaudienz von Franziskus fand am 26. Februar statt. Als Italien Anfang März ein allgemeines Versammlungsverbot erließ, gab es monatelang statt Pilger- und Touristenmassen auf dem Petersplatz Videoansprachen aus der päpstlichen Bibliothek. An Auslandsreisen des Kirchenoberhaupts ist vorerst nicht zu denken: Erst am Dienstag waren sämtliche geplanten Termine bis einschließlich 2021 abgesagt worden.