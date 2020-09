US Open: Haas gegen Asarenka chancenlos

Für Barbara Haas ist wie erwartet gleich in der ersten Runde der mit 53,4 Mio. Dollar dotierten US Open in New York das Aus gekommen. Die 24-jährige Oberösterreicherin, die dank vieler Absagen als WTA-Nummer 139 ins Hauptfeld gerutscht war, war am Dienstag gegen Viktoria Asarenka aus Weißrussland beim 1:6,2:6 in nur 59 Minuten chancenlos.