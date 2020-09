Kurios! Thiem gewinnt nach plötzlicher Aufgabe

Dominic Thiem wird seinen 27. Geburtstag am Donnerstag auf dem Platz in der zweiten Runde der US Open feiern. Der als Nummer zwei gesetzte Niederösterreicher führte am Dienstag beim mit 53,4 Mio. Euro dotierten Grand-Slam-Turnier in New York gegen Jaume Munar (ESP) 7:6(6),6:3, als dieser nach 1:54 Stunden wegen einer Blessur aufgeben musste. Thiem trifft nun erstmals auf den Inder Sumit Nagal.