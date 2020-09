„Away“: Ein Gleitbeutler kämpft um sein Überleben

„Was wäre, wenn Sie einen Naturdokumentarfilm spielen könnten?“, fragt Entwickler Breaking Walls und lässt Gamer dafür Anfang 2021 mit „Away: The Survival Series“ auf PS4 und PC (via Steam) in den Pelz eines Kurzkopfgleitbeutlers schlüpfen. Welche Gefahren diesem auf seiner Reise begegnen, zeigt ein neuer Gameplay-Trailer.