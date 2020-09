Deutschland will einheitliche Reisebeschränkungen

„Integrität des Schengen-Raums wahren“

Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft betont in dem Papier, es liege „weiterhin in der Verantwortung jedes Mitgliedstaates, die Maßnahmen zu ergreifen, die er für angemessen hält“. Ein „fragmentierter Ansatz“ bei den Reisebeschränkungen müsse aber vermieden werden, um eine ähnlich chaotische Situation wie zu Anfang des Jahres zu vermeiden und „die Integrität des Schengen-Raums zu wahren“. Deutschland bot den anderen Mitgliedstaaten vor der Sitzung der EU-Botschafter am Mittwoch an, nun die Führung bei der Ausarbeitung eines gemeinsamen Ansatzes zu übernehmen. Von EU-Diplomaten hieß es, es gehe zunächst darum zu sehen, ob alle EU-Länder sich für eine gemeinsame Herangehensweise aussprächen. In das deutsche Diskussionspapier flossen dem Vernehmen nach bereits Vorschläge der EU-Kommission und anderer Mitgliedstaaten ein.