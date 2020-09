In der Tiroler Caritas beginnt eine neue Ära

Seit dem 1. September fungiert Elisabeth Rathgeb als stellvertretenden Direktorin der Caritas der Diözese Innsbruck. Die studierte Theologin und Historikerin war zunächst als Lehrerin tätig und in der Folge Leiterin im Bildungshaus St. Michael in Matrei am Brenner. Von 2004 bis 2019 war sie Leiterin des Seelsorgeamtes der Diözese.