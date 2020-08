Briatore: „Passen Sie auf, ich stecke Sie an“

Der ehemalige italienische Formel-1-Manager und Inhaber mehrerer Luxuslokale, Flavio Briatore, hat am Samstag die Mailänder „San Raffaele“-Klinik verlassen, in die er am vergangenen Sonntag eingeliefert worden war. Der 70-jährige Unternehmer, der sich mit SARS-CoV-2 infiziert hatte, muss sich jetzt einer Quarantäne unterziehen. Vor dem Spital zeigte sich Briatore mit großer Maske und bestens gelaunt: „Es geht mir gut, doch passen Sie auf, ich stecke Sie an“, scherzte er mit den wartenden Journalisten.