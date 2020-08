Stark! Ivona Dadic im Dauerregen auf Rekordkurs

Tolle Serie mit der Kugel

Wenig später schon das Kugelstoßen, wo sie eine starke Serie hinlegte. Über 14,32 m und 14,39 m steigerte sie sich im letzten Durchgang auf 14,58 m. Nur dreimal war sie in ihrer Karriere besser, ihre Bestleistung steht seit diesem Jahr, seitdem sie im Kugelstoßen von Sepp Schopf betreut wird, bei 14,97 m. Etwas enttäuschend waren damit für sie nur die 200 m, wo sie 24,21 Sekunden lief und eigentlich unter Wert geschlagen wurde. „Woran das lag, weiß ich wirklich nicht“, meinte Dadic, die mit all ihren anderen Leistungen zufrieden war. „Es war ein Okay-Tag!“ So hört sich das aus dem Munde einer Weltklasse-Athletin an, wenn sie bei so schlechten Bedingungen eine solche Punktzahl nach dem ersten Tag schafft. Bei ihrer Siebenkampf-Bestleistung (6552) von der EM in Berlin 2018 hatte sie beim Zwischenstand 3846 Punkte geschafft.