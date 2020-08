Kleiner Bub streichelt toten Delfin auf Mauritius

Dramatische Bilder erreichen uns aus Mauritius: Ein kleiner Bub streichelt einen toten Delfin - und das ist nur einer der rund 18 Breitschnabeldelfine, die an den Stränden des Urlaubsparadieses verendet sind. Bei der Autopsie der Tiere sei kein Öl an den Kadavern gefunden worden, erklärte das Fischereiministerium am Mittwoch. Deshalb werde ein Zusammenhang mit der Ölkatastrophe durch das Frachter-Unglück vor rund einem Monat vorerst ausgeschlossen.