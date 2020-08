Unter Drogen mit dem Auto zur Hausdurchsuchung

Nach einer Bestellung von Suchtmittel im Darknet durch einen 37-Jährigen aus Pfarrkirchen ordnete die Staatsanwaltschaft Linz eine Hausdurchsuchung bei dem Mann an. Diese fand am Dienstag statt. Kurz zuvor bemerkten die Beamten den Mann, wie er in einem durch Suchtmittel beeinträchtigten Zustand mit seinem Pkw nach Hause fuhr. Die Fahruntauglichkeit bestätigte eine ärztliche Untersuchung.