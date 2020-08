Wiener abgestürzt: Freundin trauert auf Facebook

Ein tragischer Kletterunfall in der Steiermark beendete das Leben von Manuel B. (Name von der Redaktion geändert) aus Wien am vergangenen Sonntag. Seine Freundin nimmt nun in einem rührenden Facebook-Posting Abschied von dem 29-jährigen Naturliebhaber, der als Türsteher auch in Wiener Promi-Clubs tätig war und seine eigene Sicherheitsfirma betrieb.