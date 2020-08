Justiz-Häftlinge lernen unsere Sprache und Werte

Grundlegende Kompetenzen in der deutschen Sprache und Einblick in die Werte und Spielregeln unserer Gesellschaft: Beides wird Insassen der Justizanstalt Linz in integrativen Deutschkursen vermittelt. Einen solchen besuchten Justizministerin Alma Zadić und Landesrat Stefan Kaineder, am Dienstag in Linz.