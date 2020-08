Rein ins digitale Zeitalter: Unterricht im Wandel

Studierende der PH bieten diesen Sommer einen besonderen Online-Service für Schüler an. Noch bis 4. September können über die Lernplattformen Skooly und LMS online die Kenntnisse in Englisch, Deutsch und Mathematik aufgefrischt oder vertieft werden. Die Studenten stehen dabei jeden Vormittag beratend zur Seite. Der Online-Unterricht wird im Rahmen der Digitalisierungsoffensive angeboten. „Durch dieses Projekt können Schüler ideal ihre digitalen Kompetenzen erweitern. Das ist besonders wichtig, da in Zukunft Unterricht vermehrt in dieser Form stattfinden wird“, erklärt Bildungslandesrätin Daniela Winkler beim Lokalaugenschein in der PH in Eisenstadt.