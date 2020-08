Verdächtiger attackierte Opfer mit zwei Messern

Neue Details sind am Tag nach dem Messerangriff mit anschließendem Fenstersprung am Montag in Wien-Penzing bekannt gegeben worden. Nach dem blutigen Angriff eines 47 Jahre alten Verdächtigen auf eine Frau - der mutmaßliche Täter ging laut Polizei offenbar mit zwei Messern auf sein Opfer los - wird wegen versuchten Mordes gegen den afghanischen Staatsbürger ermittelt. Sowohl er als auch Opfer befanden sich am Dienstag weiter in Lebensgefahr.