Beziehung mit Minderjähriger: Morales angezeigt

In einem Radiointerview hatte sich Morales am Wochenende erstmals, wenn auch indirekt, zu dem Fall geäußert. „Ich bin mit der Instrumentalisierung von Partnerinnen in politischen Angelegenheiten nicht einverstanden“, sagt er. Ihm zufolge zielen die Prozesse darauf ab, die linke MAS-Partei, deren Vorsitzender er immer noch ist, zu spalten.