Großer Drogenring im Innviertel gesprengt

Illegale Schusswaffen

Insgesamt wurden sechs Personen festgenommen und 3,5 Kg Marihuana, Kokain in Straßenverkaufsmengen sowie 13.000 Euro an Drogengeldern sichergestellt. Zudem konnten drei illegale Schusswaffen sowie 14 registrierte Schusswaffen mitsamt mehreren hundert Schuss Munition und eine verbotene Waffe vorgefunden und sichergestellt werden. Drei Haupttäter dieser Gruppierung, ein 53 jähriger-, ein 43- jähriger und ein 25- Jähriger wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Ried in die Justizanstalt Ried eingeliefert. Fünf Personen werden wegen der Beteiligung am Suchgifthandel, mehrere Abnehmer und Subhändler wegen Übertretungen nach dem Suchtmittelgesetz der Staatsanwaltschaft Ried zur Anzeige gebracht.