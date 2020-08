Thiem trifft in New York auf Krajinovic

Der Auftaktgegner des Weltranglistendritten Dominic Thiem beim mit 4,674 Millionen Dollar dotierten Masters-1000-Event, das von Cincinnati (Ohio) nach New York verlegt wurde, heißt Filip Krajinovic. Der 28-jährige serbische Tennisprofi setzte sich am Samstag in der ersten Runde gegen den italienischen Qualifikanten Salvatore Caruso mit 7:5, 6:4 durch.