Österreich bei Abschiebeflügen voll auf Kurs

Trotz der aktuellen Krise hält die europäische Grenzschutz-Agentur Frontex an Abschiebungen in Drittländer fest! Diese Woche hoben sieben Personen aus Pakistan vom Flughafen Wien-Schwechat in Richtung Heimat ab. Zwei Männer waren in Österreich bereits wegen diverser Delikte strafrechtlich verurteilt worden.