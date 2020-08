China erschwert „kritisches Denken“ in Hongkong

In einem eigenen Unterrichtsfach lernten Schüler in Hongkong bisher das kritische Denken - doch jetzt sollen die entsprechenden Schulbücher zensiert werden. Die Hongkonger Regierung ordnete Medienberichten zufolge an, „heikle“ Stellen aus den Schulbüchern zu streichen, um „fehlerhafte Elemente aus der Vergangenheit“ zu beseitigen.