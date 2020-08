Brand in Garage in Wien: Person tot aufgefunden

Bei einem Brand in einer Doppelgarage in der Großfeldsiedlung in Wien-Floridsdorf ist am späten Mittwochabend eine Person ums Leben gekommen. Zunächst war eine explodierte Gasflasche als mögliche Ursache für das Feuer vermutet worden. Im Zuge der Löscharbeiten wurde zwar ein Gasbehälter gefunden, dieser war jedoch noch intakt. Die Ermittlungen laufen, weitere Personen wurden laut Polizei nicht verletzt.