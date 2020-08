Wirecard scheidet zum 24. August aus DAX aus

Geld plus Zinsen zurück

Der Kläger will sein in Wirecard-Aktien investiertes Geld samt vier Prozent Zinsen zurück und will dafür seine Aktien zurückgeben. Braun habe „rechtswidrig und schuldhaft“ gehandelt - er müsste im Speziellen für unrichtige Informationen über die wahren Finanz- und Wirtschaftsdaten der Wirecard AG haften. Zur Summe die verlangt wird, wollten die Anwälte keine Angabe machen. Eingebracht wurde die Klage beim Bezirksgericht Kitzbühel in Tirol.