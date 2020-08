Personalpolitik in Innsbruck: Kein Ruhmesblatt

Vertrauensverlust

„Das Vertrauen der Mitarbeiter genießt Willi nach seinen Umbauten an höchsten Stellen nicht mehr“, erklärte FP-Klubchef Markus Lassenberger. „Seine Bürochefin Tabea Eichhorn und Willi selbst führen, personell gesehen, ein Schreckensregime und schalten alle aus, die ihnen nicht politisch passen“, konkretisiert Lassenberger und merkt in Richtung Eichhorn an: „Wenn nicht gewählte Personen im Magistrat mehr zu reden haben als die Gemeinderäte, dann läuft der Karren schief, und wir werden alles unternehmen, um diesen Zustand zu beenden.“