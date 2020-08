Schlechte Stimmung im Innsbrucker Rathaus

„Rübe ab“ für Personalvertreter

Damit sind die Zustände im Innsbrucker Rathaus aber noch immer nicht hinlänglich beschrieben. Denn auch in der Personalvertretung rumort es. Der bisherige Obmann Georg Kritzinger, ein Sohn des Seniorenbund-Urgesteins Helmut Kritzinger, war erst im Februar zum Chef gekürt worden. Nun wurde er eiskalt wieder abgewählt und vom zuständigen Ausschuss in die Wüste geschickt. Über die Gründe verliert der Nachfolger Harald Raiser keine Worte. Dass Kritzinger zu allem Ja und Amen gesagt haben soll, was in Sachen umstrittener Personalpolitik aus dem Büro des Bürgermeisters gekommen ist, dürfte bei den Personalvertretern nicht so gut angekommen sein.