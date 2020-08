Festgenommener Demonstrant starb in Gefängnis

Die Mutter des 25-Jährigen warf den Sicherheitskräften hingegen Willkür vor und machte sie für den Tod ihres Sohnes verantwortlich, wie Videos zeigen, die in sozialen Netzwerken kursieren. Ihr Sohn, der eine Herzkrankheit gehabt habe, sei am Wahlsonntag auf dem Weg zu seiner Freundin festgenommen worden und dann in Polizeigewahrsam im Krankenhaus gestorben, so die Frau. Die Polizei teilte mit, dass die Gerichtsmedizin die Todesursache klären müsse.