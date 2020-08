Erntehelfer in Eferding zückten bei Streit Messer

Am 18. August gegen 20 Uhr kam es im Bezirk Eferding zwischen einem 44-jährigen kosovarischen Erntehelfer und einem 40-jährigen kosovarischen Selbstständigen in einem landwirtschaftlichen Anwesen in Eferding vorerst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Grund der Auseinandersetzung war, dass der 44-Jährige den Neffen des 40-Jährigen nicht mehr am Hof haben wollte, da er der Ansicht war, dass dieser ihm Arbeit wegnehmen würde.