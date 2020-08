USA: Post verschiebt umstrittene Sparmaßnahmen

Corona könnte Briefwahl beflügeln

Wegen der Corona-Pandemie könnten in diesem Jahr Schätzungen zufolge doppelt so viele Menschen ihre Stimme per Post abgeben wie bei der letzten Wahl 2016. Obwohl Trump selbst auf diese Art und Weise seine Stimme abgeben werde, bezeichnet er die Briefwahl als extrem betrugsanfällig - Experten widersprechen dieser Ansicht entschieden. Offenbar befürchtet der Republikaner, dass von einer Ausweitung der Briefwahlen die Demokraten profitieren könnten.