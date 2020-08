Corona-Krise hat Arbeitsmarkt weiter fest im Griff

„Arbeitsmarkt erholt sich“

„Auch wenn sich die Zahlen in der ersten Augusthälfte nur wenig geändert haben, gehen sie doch in die richtige Richtung“, so Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) am Dienstag in einer Aussendung. „Der Arbeitsmarkt erholt sich und die österreichischen Betriebe sind bei der Verlängerung der Kurzarbeit nach wie vor zurückhaltend.“