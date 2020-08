Russland erforscht Corona-Impfstoff für Katzen

„Der Impfstoff wird primär für Nerze benötigt“

Trotz der harschen internationalen Kritik an der eiligen Zulassung wird schon an einem weiteren Medikament geforscht. „Wir arbeiten an der Entwicklung eines Impfstoffs für Tiere gegen die neue Coronavirus-Infektion“, erklärte der Chef der Behörde Rosselkhoznadzor, Sergey Dankvert, gegenüber dem russischen Medienunternehmen RBK. „Der Impfstoff wird primär für Nerze benötigt - diese übertragen das Virus schnell aufeinander“, so der russische Chefveterinär. In den Niederlanden übertrugen die Tiere den Erreger auch auf Menschen, nachdem sich das Virus in Pelzfarmen ausgebreitet hatte.