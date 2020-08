Mehrere Feuerwehren löschen Glutnester im Heu

Stundenlang standen die Feuerwehrfrauen und -männer Freitagabend im Einsatz, nachdem wahrscheinlich ein Blitz in das Wirtschaftsgebäude in Diex eingeschlagen hat. „Brand aus“ konnte nicht gegeben werden. Einsatzleiter Franz Grilz von der Freiwilligen Feuerwehr Diex am Freitag zur „Krone“: „Das wird noch zwei bis drei Tage dauern, wegen der Glutnester.“ Damit sollte er Recht behalten: Um sämtliche Glutnester zu löschen, muss das gesamte Heu und Stroh umgegraben werden.