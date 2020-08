Bergsteiger auf Klettersteig von Blitz getroffen

Blitz direkt am Helm getroffen

Die beiden Bergsteiger stiegen bei starker Bewölkung gegen 15 Uhr in den Amon-Klettersteig ein. Die Entstehung eines Gewitters sei für sie zu diesem Zeitpunkt nicht erkennbar gewesen. Um 16:10 Uhr, als die Männer den Großteil des Klettersteigs bereits bewältigt hatten, kam es plötzlich zu einem Blitzschlag. Der vorangehende 35-Jährige wurde vom Blitz direkt am Helm getroffen und konnte spüren, wie der Stromschlag durch seinen Oberkörper zuckte. Verbunden durch das Stahlseil der Klettersteiganlage erlitt auch der 36-Jährige, welcher sich etwa 15 Meter hinter seinem Vordermann befand, einen Stromschlag an der rechten Hand.