Zahlen steigen: Serbien schränkt Reisefreiheit ein

Wieder Quarantänepflicht in Großbritannien

Unterdessen müssen Reisende aus Frankreich und den Niederlanden nach ihrer Ankunft in Großbritannien ab Samstag wieder in eine zweiwöchige Selbstisolation gehen. Das teilte der britische Verkehrsminister Grant Shapps am Donnerstagabend mit. „Der Grund ist, dass wir so absolut hart daran gearbeitet haben, die Zahlen hier runterzubringen. Wir können es uns nicht leisten, die Fälle von anderswo wieder zu importieren“, sagte Shapps der BBC.