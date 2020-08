Wunderbaby Julian feierte seinen 5. Geburtstag

Wie die Zeit vergeht! Fünf Kerzen durfte der kleine Julian aus Strohheim am 8. August auf seiner Geburtstagstorte ausblasen. Und exakt fünf Jahre ist es her, dass die „Krone“ am 15. August über das „Überraschungsbaby“ berichtet hat. Seine Mama Regina (41) hatte von der Schwangerschaft nichts bemerkt.