Novak Djokovic schnüffelt und kippt weg

US-Open-Start bestätigt

Seinen Start bei den US Open hat Novak Djokovic - anders als etwa Rafael Nadal - derweil bestätigt. „Es war keine leichte Entscheidung mit all den Herausforderungen und Hindernissen aktuell, aber die Möglichkeit, wieder an einem Wettbewerb teilzunehmen, reizt mich sehr“, so der Serbe.