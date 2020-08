Hitzige Debatte über Corona-Impfpflicht in Italien

In Italien eskaliert die Debatte über eine mögliche Impfpflicht, sollte in den nächsten Monaten ein Mittel gegen Covid-19 entwickelt werden. Angeheizt wurde die Diskussion, da in wenigen Tagen mit ersten Tests in der Bevölkerung begonnen wird. Das römische Krankenhaus „Spallanzani“ erprobt ab 24. August einen Impfstoff an 90 Freiwilligen.