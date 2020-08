Linzer verhelfen mit App zur passenden Kleidung

App-Nutzer können auch Kleidung verkaufen

Die Show-My-Size-Kunden erhalten dann nicht nur konkrete Kaufvorschläge bei Modehändlern, sondern können auch Kleidung an andere Nutzer verkaufen. Im besten Fall wird das Stück mittels Foto, auf dem der Verkäufer das Stück trägt, angepriesen. Auch Koo nützt aktuell die Funktion. Ein Test? „Natürlich schaue ich mir dabei an, ob unsere App meine Kleidung an passende potenzielle Käufer vermittelt.“