Bankpleite und üble Nachrede

Pucher galt als spendabel. Abgesehen von dem 5400 € teuren Goldblatt mit persönlicher Widmung für Ex-Landesrat Christian Illedits soll er Silbergeschenke zu Hochzeiten und anderen Anlässen überreicht haben. Behauptet wird, dass auch die Bürgermeisterin von Mattersburg, Ingrid Salamon, ein Goldblatt zum 60. Geburtstag erhalten habe. Die SPÖ-Stadtchefin entrüstet: „Ich habe von Pucher kein Geschenk bekommen, weder in Gold noch in Silber. Die Kosten meiner Feier im SVM-Café hat der Vater meines Mannes übernommen.“ Bitterer Nachsatz: „Das derzeitige üble Gerede übersteigt das, was ein Politiker aushalten muss.“ Auch dass sie kurz vor der Bankpleite 60.000 € abgehoben habe, weist Salamon zurück: „Ich hatte das Konto kaum genutzt, es waren nur 41 Euro und ein paar Cent drauf.“