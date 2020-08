Kitzbühel: Enorm starke Besetzung kündigt sich an!

„Absoluter Rekord“

„Der erste Cut für das Generali Open liest sich beeindruckend und ist ein absoluter Rekord“, sagte Turnierdirektor Alexander Antonitsch in einer Aussendung am Dienstag. Ihm ist bewusst, dass angesichts des Termins während der zweiten Woche der US Open noch in New York engagierte Spieler absagen könnten. Doch die Kitzbühel-Veranstalter werden bis Montagmittag (7.9.) zuwarten. „Erst dann werden jene Spieler bei uns rausgezogen, die bei den US Open noch im Bewerb sind. Bis zur Auslosung unseres Hauptfelds können wir auch noch unsere zusätzlichen Wildcards vergeben“, erklärte Antonitsch.