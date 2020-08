Arbeiter stürzten bei Autobahn-Einsturz in Tod

Es war ein schwarzer Tag für Kärnten, als am 16. Mai 1975 die Liesertal-Autobahnbrücke einstürzte und zehn Menschen in den Tod riss. Im Gedenken an sie ließ die Asfinag ein Denkmal errichten, für das lange kein passender Ort gefunden wurde. Seit es aber an der Trefflinger Straße steht, zieht es großes Interesse auf sich.