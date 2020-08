Kein „Bleibt-zu-Hause-Alarm“ mehr bei Rapid

Einige Interessenten

Offen scheint auch seine Zukunft, trotz Vertrag bis 2021. Im Winter platzte sein Wechsel in die USA dubios. Von der angeblichen Knieverletzung war dann nichts zu merken. Ljubicic war nach der Corona-Pause überragend. Im Mittelfeld und als Abwehrchef. „Es gibt einige Interessenten“, gibt er ehrlich zu. „Aber darum kümmert sich mein Berater. Ich denke nur an Rapid, schätze alles an dem Klub. Ich will nur die Form erreichen, die ich im Liga-Finish hatte. Dafür arbeite ich hart.“ Wenn Corona ihn lässt ...