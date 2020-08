Pep: „Warum sollten genau wir die CL gewinnen?“

Pep Guardiola sieht Manchester City, trotz der starken Leistung seiner Mannschaft gegen Real Madrid, nicht in der Favoriten-Rolle für den Gewinn der Champions-League. In der Pressekonferenz (siehe Video oben) nach dem Spiel am Freitag, schob der Spanier die Favoriten-Rolle beiseite und meinte, dass sein Team noch einen langen Weg bis zu einem eventuellen Titelgewinn zu gehen habe.