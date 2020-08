Kunden wollen mehr Beratung

Eine gewisse Verunsicherung sei dennoch spürbar, berichtet Claus Preininger, der bei der Bank Burgenland für Privat- und Geschäftskunden verantwortlich ist. „Das äußert sich in unseren Filialen in vermehrten Anfragen zum Thema Einlagensicherung, gleichzeitig wird die Stabilität der Banken mehr hinterfragt als früher“, so Preininger. Er sieht auch eine positive Seite: „Der gute alte Hausverstand, demgemäß höhere Zinsen auch mit einem höheren Risiko einhergehen müssen, gewinnt wieder an Bedeutung.“