Sizilien: Badegäste fliehen vor Windhose

Das Naturspektakel ereignete sich am Mittwoch gegen 19 Uhr. Plötzlich hatten es die zahlreichen Badegäste und Spaziergänger in Cefalu sehr eilig, sich in Sicherheit zu bringen. Während sie in Scharen davonliefen, zog der Mini-Tornado seine Kreise, wirbelte viel Sand auf und rupfte einigen Bäume Äste aus. Auch andere Gegenstände flogen durch die Luft, wie auf Videos von Augenzeugen zu sehen ist.